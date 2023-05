Malika Ayane sarà al concerto per l’alluvione in Emilia Romagna

Si allunga giorno dopo giorno la lista degli artisti che parteciperanno al concerto di beneficenza grazie al quale sabato 5 agosto in Autodromo si raccoglieranno fondi per gli alluvionati. Dopo le adesioni di Laura Pausini (la prima a raccogliere l’appello lanciato da sindaci e presidenti delle province più colpite dal maltempo), Samuele Bersani e Cristina D’Avena ora è arrivata anche quella di Malika Ayane.

"Alzo la mano", ha scritto sui social la cantante milanese postando una locandina dell’evento della prossima estate all’Enzo e Dino Ferrari. Tanti altri artisti protagonisti del panorama musicale italiano sono chiamati a rispondere ‘presente’ nei prossimi giorni. In particolare quelli nati in questa regione, terra che ha dato i natali ad alcune delle voci più amate del Paese.

E basta guardare i partecipanti al doppio evento (uno allo stadio Dall’Ara di Bologna e l’altro all’arena Campovolo di Reggio Emilia) organizzato nel 2012 per raccogliere fondi destinati ai terremotati per averne la conferma.

Tra i nomi emiliano-romagnoli dai quali ci si aspetta presto un ‘sì’ spiccano innanzitutto i bolognesi Cesare Cremonini e Gianni Morandi. E poi Nek, originario di Sassuolo in provincia di Modena, che domenica scorsa era al lavoro in Romagna con i volontari dell’alluvione.

Ma gli organizzatori sperano in una risposta affermativa anche da altri grandi artisti tutti legati comunque in qualche modo al territorio come Jovanotti ("Ho vissuto a lungo a Forlì, da sempre mi sento romagnolo", ha dichiarato qualche giorno fa) e Piero Pelù, ambasciatore di Dozza, che martedì scorso è arrivato nella Vallata del Santerno per dare una mano. Molto probabile anche una presenza dei Negramaro, pure loro protagonisti ormai oltre dieci anni fa allo show di Campovolo.