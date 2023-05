Alluvione in Emilia Romagna, diretta 26 maggio 2023: vaccinazioni di massa

Bologna, 26 maggio 2023 – Oggi scattano in Romagna le vaccinazioni antitetanica e antiepatite A per tutti quei cittadini che non sono coperti dall’immunità. Questo per fare fronte alle conseguenze dell’alluvione: infatti in alcune zone, in particolare a Conselice, c’è ancora acqua putrida (anche se in calo grazie alle pompe idrovore), ma il problema grave è che ovunque ci sono chiazze di gasolio che galleggiano. Inoltre, gli esperti hanno fornito i loro consigli su come comportarsi davanti al rischio sanitario. Anche a Forlì-Cesena sono stati organizzati giornate straordinarie di vaccinazione. Intanto, per oggi, è stata annunciata un’altra allerta rossa.

Conselice è ancora sott'acqua

Sempre oggi, alle 9.30, si svolgeranno i funerali della coppia di Ronta di Cesena morta per l’esondazione del fiume Savio: Sauro Manuzzi, 69 anni, è morto a pochi passi da casa, mentre la moglie Palma Maraldi, 73, è stata trascinata dalla corrente fino alla spiaggia di Zadina di Cesenatico. All’ospedale di Faenza, invece, si apre la camera mortuaria per Giordano Feletti. Il 79enne è stato trovato tra il fango nel giardino della sua casa a Faenza la mattina del 19 maggio.

Ieri è stata la giornata della visita nelle zone alluvionate della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La rappresentante europea ha sorvolato in elicottero (foto) le zone devastate dal maltempo assieme alla premier Giorgia Meloni e al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. “Serve subito il Fondo di solidarietà, l’Europa è con voi: tin bota”, ha detto in dialetto romagnolo von der Leyen. Un Consiglio dei ministri lampo ha esteso lo stato di emergenza per maltempo anche ai Comuni delle Marche e della Toscana.