Manuela Sangiorgi, l’ex sindaca di Imola: “Torno in politica con una lista civica nella ‘mia’ Cervia"

Imola, 26 agosto 2023 – Quasi quattro anni dopo le dimissioni-choc, l’ex sindaca Manuela Sangiorgi torna in politica. Non a Imola, città con la quale sembra aver chiuso i conti; bensì nella ‘sua’ amata Cervia, da sempre per lei luogo del cuore più che semplice meta delle vacanze estive. Sarà coordinatrice della lista civica ‘Romagna cervese’, già oggi rappresentata in Consiglio comunale dagli ex leghisti e Gianluca Salomoni e Monica Garoia. E siccome Cervia sarà chiamata al voto nella primavera 2024, il sospetto è quello di vedere la Sangiorgi correre per la fascia tricolore. "Tutto può essere – concede la diretta interessata –. Aspettiamo dicembre e vediamo cosa succede...".

Manuela Sangiorgi è stata sindaca della città con il Movimento Cinquestelle

Sangiorgi, allora la passione per la politica le è rimasta…

"Quella ce l’ho sempre avuta. E non è mai andata via. Sono mezza cervese, anzi quando nel 2018 si votò a Imola dovetti cambiare la residenza che all’epoca avevo qui. Ho trascorso a Cervia tutta la mia infanzia, ci vengo da quando avevo due anni. Ho sempre avuto la mia compagnia qui. Negli ultimi tempi ho riallacciato molti rapporti con amici che fanno politica, e mi hanno chiesto di entrare in squadra".

Per come è finita la sua avventura da sindaca di Imola, viene da chiedersi chi glielo faccia fare a cercare il bis...

"Lo faccio perché mi va di farlo. Sono assolutamente consapevole di quale sia la realtà cervese: fatta di grande socialità, tante realtà di volontariato e con un tessuto economico fantastico. Qui potrò rimettermi in gioco. Ho colto un’occasione senza pensarci troppo, come feci a Imola nel 2018. Quella volta vinsi le primarie per tre voti, a dimostrazione di come nella vita nulla sia scontato. Andiamo avanti e vediamo cosa mi riserva il futuro".

Lista civica, ma che guarda al centrodestra...

"Rimaniamo civici a 360 gradi. Poi lo sa, io sono quella del ‘Mai con il Pd’. Amo fare politica, ho visto questo spazio e spero di essere di aiuto a un territorio che conosco bene".

Difficile immaginare che una ex sindaca di Imola possa correre da semplice consigliera comunale a Cervia…

"È ancora tutto da definire. Usciremo a dicembre con i nomi di questa lista civica e cercheremo il sostegno di altri. È quello che si fa in questi casi, no?".

Anche Cervia, come Imola fino al 2018, è sempre stata governata dal centrosinistra. Sogna un altro ribaltone?

"Sono situazioni diverse… Il civismo però oggi è sicuramente un’esperienza interessante, ci sono tanti delusi da entrambe le parti. Mi ritrovo molto nelle idee di questo gruppo di persone, poi bisognerà essere il più possibile inclusivi per allargarsi".

E Imola come la vede?

"Male. È una città che non investe, che ha svenduto il proprio patrimonio immobiliare. Si aumentano gli stipendi degli amministratori, mentre le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E ci si diverte a fare cassa con gli autovelox...".

Una delle sue ultime immagini pubbliche la ritrae mentre abbandona piazza Matteotti dopo le dimissioni assieme al suo compagno, il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia.

"Lui c’è ancora, nonostante tutte le turbolenze di quel periodo… Dalle vignette agli attacchi di persone rimaste anonime, ce ne hanno fatte tante. Ma ora andiamo avanti...".