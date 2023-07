Cambio al vertice a Imola, Degli Esposti lascia la segreteria del Pd: "Ma resto nel partito"

Imola, 19 luglio 2023 – Francesca Degli Esposti non è più la segretaria territoriale del Pd.

In carica da un anno e mezzo circa, ha rassegnato le dimissioni ieri attraverso con una lettera inviata agli organi del partito. La segretaria uscente, che è anche consigliera comunale Dem, ha spiegato le ragioni della sua decisione anche attraverso una nota diramata in mattinata: "Proprio per il legame che provo verso il Pd e per il senso di responsabilità che mi contraddistingue da sempre, non posso permettere che il poco tempo che posso dedicare alla vita politica rappresenti un ostacolo", manda a dire Degli Esposti.

E ancora: "Svolgo un lavoro a tempo pieno che ultimamente mi porta sempre più spesso fuori Imola e questo non è compatibile con il ruolo di segretaria territoriale. Soprattutto nei prossimi mesi il Pd avrà bisogno di un segretario o una segretaria che sia presente e che abbia più tempo di quanto ne abbia io".

Nella lettera, Degli Esposti ha confermato la volontà di continuare a partecipare alla vita politica del partito: "Continuerò a svolgere con entusiasmo il ruolo di consigliera comunale a Imola nel gruppo del Partito democratico, mettendo a disposizione la mia esperienza verso il progetto politico che stiamo portando avanti come Pd e come centrosinistra nella nostra città e in tutto il territorio".

La lettera si conclude con gli immancabili ringraziamenti a "tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo bellissimo anno e mezzo da segretaria: la segreteria territoriale, la direzione, gli amministratori del Pd, l’assemblea e tutti i segretari e le segretarie delle unioni comunali e dei circoli. Il ringraziamento più grande – conclude Degli Esposti – va comunque ai volontari e alle volontarie del Pd che rappresentano le vere colonne portanti del nostro partito e che sono un patrimonio da valorizzare e rispettare sempre".

Da viale Zappi fanno sapere che nei prossimi giorni la segreteria del Pd definirà i modi e tempi dell’elezione del nuovo segretario o della nuova segretaria "con il contributo di rappresentanti della segreteria nazionale e della segreteria regionale del Partito democratico".

Classe 1990 , Degli Esposti è laureata in Economia. Attiva in politica da ormai oltre dieci anni, è stata segretaria di federazione dei Giovani democratici dal 2012.

Il suo percorso nelle istituzioni è cominciato nel 2013, con l’ingresso nel Consiglio comunale all’inizio del secondo mandato dell’ex sindaco Daniele Manca, ed è proseguito con vari ruoli all’interno degli organismi territoriali di partito.

Nel 2018 non si era ricandidata nella lista del Pd a sostegno dell’allora aspirante prima cittadina della coalizione di centrosinistra, Carmen Cappello. Degli Esposti è tornata in corsa due anni più tardi, quando i Dem hanno deciso di puntare su Marco Panieri, che aveva iniziato con lei l’esperienza nell’Aula di piazza Matteotti nel 2013.

Un anno e mezzo fa circa, l’inizio dell’avventura al timone di viale Zappi.

E oggi le dimissioni. Difficile, in questa fase, ipotizzare chi potrebbe prendere il posto di Degli Esposti alla guida della segreteria locale del partito. Improbabile che ci sia la ressa: a differenza del passato, è un incarico che prevede pochi onori (per non parlare degli aspetti economici) e molti oneri. Prima della candidatura unitaria di Degli Esposti, a novembre 2021, si era parlato della sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, come possibile segretaria. Sempre dando le priorità alle donne, sulla scorta di quanto accade al partito a livello nazionale con Elly Schlein (ma al congresso i vertici territoriali del Pd hanno sostenuto tutti Stefano Bonaccini), potrebbe rientrare in gioco anche Francesca Marchetti. La consigliera regionale è stata già reggente del Pd tra l’estate del 2020 e la fine del 2021 e potrebbe riprendere la vecchia tradizione che voleva il consigliere regionale del territorio alla guida della segreteria locale.