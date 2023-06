Morte di Berlusconi, il cordoglio del sindaco di Imola: "È stato un protagonista"

Imola, 13 giugno 2023 – La morte di Silvio Berlusconi ha suscitato un unanime moto di cordoglio. "A nome della città di Imola, dell’amministrazione comunale e mio personale esprimo condoglianze e vicinanza alla famiglia, agli amici e alla comunità politica di Forza Italia per la morte del Presidente Silvio Berlusconi – scrive il sindaco Marco Panieri – Al di là dell’opinione che ognuno di noi ha coltivato e coltiva su di lui, è stato un protagonista per decenni della vita politica, economica, sportiva e televisiva del nostro Paese. La mia generazione ha vissuto in un dibattito inevitabile e costante legato alla sua figura, ma oggi è il momento del rispetto e del cordoglio".

"Rimarrai sempre con noi – buon viaggio Presidente": così Simone Carapia, a lungo in consiglio comunale per Forza Italia e il Popolo della Libertà. "Quella di Silvio Berlusconi è una tremenda e gravissima perdita per il Paese. È stato una figura di riferimento, anche per la mia attività politica e istituzionale. È stato un onore per me rappresentarlo nelle sedi istituzionali territoriali come Pdl e forza Italia poi . Questi sono momenti che vorresti non arrivassero mai che ti segnano profondamente e ti lasciano un vuoto non solo politico ma anche sentimentale. Con lui scompare un pezzo della storia d’Italia … oggi per me è come fosse scomparso un mio caro". Parole di cordoglio e un affettuoso ricordo anche da parte di Francesco Mariani, di Dozza, a lungo in FI.

“Come vicepresidente del consiglio comunale di Imola e presidente del gruppo Fratelli d’Italia – fa poi sapere Nicolas Vacchi – esprimo il cordoglio per la morte del presidente Silvio Berlusconi. Poche settimane fa, anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni aveva ricordato come il Cavaliere sia stato il perno storico e attuale del centrodestra unito. Se oggi esiste una espressione politica che unisce la forza popolare, conservatrice, liberale, Cristiana, è grazie anche a lui. Egli era quindi un padre nobile per l’unità delle forze dell’attuale Governo italiano, guidato da Giorgia Meloni. La temperanza del presidente Berlusconi lo ha visto fino a pochi giorni fa lavorare assiduamente anche durante i suoi ultimi ricoveri per mediare le situazioni internazionali ma soprattutto per l’interesse della patria ed il bene comune dell’Italia e degli italiani. Un ricordo affettuoso, quindi, e una preghiera da tutta la nostra comunità politica".