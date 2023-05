Andrea Costa in campo lunedì

Tornerà in campo lunedì l’Andrea Costa per affrontare al PalaRuggi gara due della serie spareggio contro Fiorenzuola per ritagliarsi un posto nella serie B élite. Le due squadre hanno ridefinito il calendario, dopo il successo di Fiorenzuola in gara-uno e dopo il rinvio per l’emergenza maltempo, di gara-due, inizialmente prevista per ieri. Gara-tre è in programma mercoledì 24 maggio, alle 20,30, al palasport di Castell’Arquato mentre l’eventuale gara-quattro sarà venerdì 26, sempre alle 20,30, sempre a Castell’Arquato. Da definire la data dell’eventuale gara-cinque (che avrebbe luogo al PalaRuggi), che non è ancora stata concordata con l’assenso di entrambe le società. Nel frattempo il giudice sportivo ha colpito la società biancorossa con un’ammenda di 600 euro per "offese e minacce collettive frequenti del pubblico verso gli arbitri che proseguivano anche all’uscita dell’impianto di gioco, nonché per lancio di sputi, isolato sporadico, che colpiva un arbitro".

l. m.