Antonioli dà la spinta all’Imolese "Questo gruppo non molla mai"

di Giovanni Poggi

Come ribaltare in due partite un’intera stagione. Fino a una settimana fa, il destino dell’Imolese sembrava segnato: penultima, virtualmente retrocessa per i 9 punti di distanza che la separavano dalla quintultima, e tanto volenterosa quanto sfortunata, incapace di reagire, incassato il primo colpo. Ecco, una settimana dopo, dopo due vittorie consecutive in rimonta, la band di Antonioli – che fosse rimasto in sella tutto il campionato, oggi si sarebbe probabilmente parlato di una classifica meno preoccupante –, ha dato un calcio al destino, risorgendo quasi dalle ceneri e riaprendo totalmente la corsa salvezza, a sei giornate dalla fine.

"Siamo felicissimi, stiamo dando continuità di risultati e di prestazioni: abbiamo giocato una grande partita, creando tanto e contro una squadra forte – commenta Antonioli nel post-gara. Per i rossoblù è il quarto risultato utile consecutivo: una cosa mai accaduta fin qui –. I ragazzi non hanno mai mollato, sia quando siamo andati sotto nel primo tempo e sia a inizio ripresa, dove sono stati bravi a saper soffrire. Poi, nel finale, siamo tornati fuori".

Una gioia contenuta quella del tecnico lombardo, conscio come tutti che la strada per la salvezza è ancora lunga, ma da oggi forse un po’ meno ripida.

"Faccio i complimenti a tutto il gruppo. Questa Imolese comincia a vincere, a fare risultato, e anche a giocare bene: siamo sulla strada giusta. Sappiamo di trovarci ancora in una situazione deficitaria a livello di classifica, ma abbiamo accorciato rispetto a quelle che ci stanno davanti, e adesso dobbiamo crederci. Montevarchi? Sarà durissima, visto che sarà anche il terzo appuntamento in una settimana e dovremo fare anche la conta su chi sarà disponibile e chi no. Indipendentemente da ciò, comunque, sono certo che anche sabato faremo la nostra partita".

Un bis di vittorie notevole, il modo migliore per arrivare allo scontro diretto sul campo del Montevarchi, ultimo, ma reduce come i rossoblù da due successi di fila, che hanno riacceso le speranze di salvezza dei toscani. Tra le note liete in casa Imolese, anche la fiducia ritrovata in zona-gol, grazie al tandem Simeri-Tulli.

"E’ stato forse il gol più bello della mia carriera – così l’ex attaccante del Bari –, una rete liberatoria. Fino a due settimane fa eravamo nel baratro, oggi siamo vivi: siamo un gruppo di uomini veri e sono sicuro che ci salveremo, lo metto per iscritto. Società e tifosi meritano la salvezza".

"Il gol? Una gioia immensa, che mi mancava da tempo: sono passato dalle stalle alle stelle… – le parole del match-winner Tulli –. Ma soprattutto sono contento perché è valso i tre punti: ora dobbiamo solo continuare così".