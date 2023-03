Clai, che prova di forza in casa di San Damaso Camisa e Moretto trascinano il team di Caliendo

Zerosystem San Damaso

1

Clai Imola

3

(15-25, 28-30, 25-21, 12-25)

ZEROSYSTEM SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi 13, Selmi, Tesini 3, Bellei 2, Baldoni 12, Pecorari 10, Guerra 1, Montorsi, Raineri, Borelli, Semprini Cesari 12. All.: Andreoli.

CLAI IMOLA: Telarini, Arcangeli 1, Cavalli 10, Tasholli, Cammisa 19, Folli, Migliorini 12, Mastrilli, Curti, Ndiaye, Morciano, Missiroli 9, Moretto 19, Rizzo 7. All.: Caliendo.

Arbitri: Lambertini e Rossi

Alla classifica della Clais servivano tre punti e i tre punti sono arrivati nella trasferta di San Damaso di Modena. Le ragazze imolesi hanno disputato una gara di grande autorità, non sottovalutando l’impegno e portando casa un’affermazione molto preziosa sotto tanti punti di vista. Le modenesi hanno dato del filo da torcere alle biancoblù, anche se il primo set è stato quello meno combattuto con Imola che ha lasciato alle avversarie solamente le briciole (15 punti).

Il match si è acceso però nel secondo parziale finito, infatti, 30 a 38 per le ospiti. Nel terzo c’è stato il colpo di coda del San Damaso che si è imposto 25-21. Nel quarto, però, la Clai ha giocato da Clai e a quel punto per le modenesi non c’è stato scampo.

Nelle file imolesi coach Caliendo ha avuto tanti punti da Cammisa e Moretto (19 a testa) ben supportate da altre compagne finite, a loro volta, in doppia cifra nel tabellino finale: Cavalli (10), Migliorini (12).