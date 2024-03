Diffusione Sport, festa per le under 12 Nel trofeo Cavicchi, la formazione under 12 McDonald’s vince 2-1 contro il Progresso a Bologna, guidate dall'allenatrice Rita Okrachkova. Successo storico per le giovani atlete. In Prima Divisione sconfitta per il Club Imola, mentre in Seconda Divisione l'Oreficeria Bonatti batte il Nettunia 3-0.