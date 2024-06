La bandiera palestinese appesa in Comune

ll sindaco di Bologna Matteo Lepore ha esposto la bandiera palestinese dal palazzo comunale, per quella Israeliana ha affermato di farlo quando termineranno gli attacchi. E il massacro del 7 ottobre? Il sequestro in corso di ostaggi, le violenze su ragazze e donne israeliane fatte e che sarebbero ancora in atto? Dimenticati? Intanto si fanno manifestazioni dove si esalta Hamas, si condanna Israele, se ne bruciano le bandiere, si occupano stazioni, Università, strade, sventolando la stessa bandiera che il sindaco ha esposto. Sventolare la bandiera palestinese è forse un atto legittimo dal balcone di casa, ma non da un edificio pubblico di tutti i cittadini.

Stefano Serafini