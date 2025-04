Auto danneggiate in via Bronzini: "Vandalismi continui"

I vandali si sono fatti vivi a Porto Recanati e hanno danneggiato un’auto lasciata in sosta nel parcheggio appena fuori dalla palestra Ballarini-Michelini, in via Bronzini. In particolare è stata rigata in modo vistoso la fiancata del mezzo di un residente. Ma a quanto pare non è la prima volta che succede un episodio del genere. A denunciarlo è il comitato di quartiere Montarice, presieduto da Pasquale La Torre.

"Continuano gli atti di vandalismo nei confronti delle macchine in questo parcheggio – spiega il comitato Montarice –. Quasi ogni residente dei due condomini a ridosso della palestra ha subito atti di vandalismo vedendosi segnate la propria auto. Da anni ormai si subisce anche questo oltre a non poter parcheggiare".