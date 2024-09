"Il Comune non si è scusato: è assurdo"

"Mi sembra assurdo che sia io a sentirmi in dovere di chiedere scusa alle famiglie pur essendo un consigliere di minoranza, e che nessuno dell’amministrazione l’abbia pubblicamente fatto. Una vicenda vergognosa, che dimostra come sindaco giunta siano i migliori solo a compiacersi". Sono le parole di Andrea Perticarari, consigliere del Pd, in merito alla situazione dei plessi Medi e Agazzi. "L’assessore Laviano – che ormai penso punti a disintegrare il record mondiale di figuracce – sul giornale ha affermato che i topi “già dallo scorso mese di giugno sembra fossero stati avvistati”. Già una frase così dovrebbe bastare per nascondersi dalla vergogna, poi si è scoperto che le prime segnalazioni risalgono a febbraio di quest’anno. Un problema segnalato da oltre sei mesi e il Comune non fa nulla, mettendo a rischio la salute dei bambini e provocando enormi disagi alla famiglie". E continua: "Oltre a tutto ciò bisogna anche considerare il costo dei materiali da ricomprare e che è stato sprecato, quello dei trasporti pubblici e il prezzo in sé della derattizzazione. Una vicenda veramente vergognosa, l’ennesima che dimostra come questo sindaco e questa giunta siano i migliori solo a farsi le foto e compiacersi, senza rendersi conto di quello che succede in città".