Incidente sul lavoro, operaio di 45 anni muore travolto dal Bobcat guidato da un collega

Visso (Macerata), 4 dicembre 2023 – Ennesima tragedia sul lavoro: a perdere la vita è un 45enne di Visso, D. G. le sue iniziali.

Secondo le primissime ricostruzioni, l’operaio sarebbe stato investito dal Bobcat guidato da un collega all’interno di un cantiere, mentre erano i corso dei lavori per realizzare una sorta di spianata in via Roma a Visso.

Secondo incidente sul lavoro in provincia di Macerata nel giro di una settimana, inutili i soccorsi (foto d'archivio)

Sul posto il 118, i carabinieri e gli ispettori dello Spsal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

In provincia di Macerata, si tratta della seconda vittima di un incidente sul lavoro nel giro di una settimana.

Lunedì scorso era morto poche ore dopo il ricovero l’operaio 63enne di Apiro Doriano Maggiori, colpito dal tronco di un albero che stava tagliando vicino al fiume Potenza, a San Severino.