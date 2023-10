Lei diventa uomo, lui donna: il matrimonio tra Emanuele e Maura

Recanati (Macerata), 7 ottobre 2023 – Si sono sposati questa mattina a Villa Anton Maura Nardi ed Emanuele Loati in compagnia dei loro familiari e amici, riuniti per l’occasione. La celebrazione è stata affidata all’assessore Francesco Fiordomo, a cui Maura è legata da una profonda e duratura amicizia. A fare notizia è la particolarità di questa unione civile, entrambi infatti sono reduci da un lungo processo di transizione, avviato ancor prima di conoscersi sul web, che li ha portati ad un cambio di sesso: da uomo a donna per Maura e viceversa per Emanuele, tanto che nell’invito del matrimonio hanno deciso di inserire un arcobaleno in rappresentanza della comunità LGBT.

«Una strada – ricorda Maura - iniziata da soli tra mille paure e difficoltà perché l'affermazione di genere non è un gioco, poi ad un certo punto ci siamo incontrati e abbiamo compiuto gli ultimi passi insieme. Questo sicuramente rende tutto un po' speciale, ma per il resto siamo semplicemente una coppia che si sposa». Durante la cerimonia gli sposi sono intervenuti testimoniando il loro affetto e la loro volontà di passare insieme una vita felice. «Ho scoperto l’importanza della vita insieme – continua Maura – quella di condividere ogni emozione e di affrontare insieme ogni problema».