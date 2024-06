Malore in casa, muore bassista di 44 anni

Appignano (Macerata), 8 giugno 2024 – Un malore in casa non ha lasciato scampo al musicista Riccardo Messi, 44 anni. Il bassista di Appignano, molto noto in provincia di Macerata e non solo, è stato trovato morto nella mattinata di oggi dai genitori.

“Non ci voglio credere. Non può essere – è il commento social di Maurizio Serafini, che suonava con Messi nella band di musica celtica Mortimer McGrave -. Stamattina è stato trovato senza vita Ricall, il nostro bassista, grande amico e compagno di mille avventure. Solo ieri stavamo ragionando sul repertorio che avremmo suonato a Montelago. E' pazzesco. Non ho parole”.

Addolorato il sindaco di Appignano, Mariano Calamita: “Conoscevo benissimo Riccardo da quando era ragazzino. Aveva una vena artistica molto spiccata: dal fumetto alla lavorazione della ceramica con lo studio dei genitori Taruschio Design. Collaborava con il festival di Montelago, faceva parte dei vari gruppi musicali. Per diversi mesi l’anno viveva a New York, dove continuava a promuovere la sua vena artistica nei locali e nelle manifestazioni. Come Comune abbiamo organizzato da diversi anni dei corsi di fumetto: lui era l’insegnante per i ragazzi della primaria e abbiamo consegnato insieme varie volte i premi per questi lavori. Era molto vicino alle attività sociali del paese, uno dei fondatori dell’evento comics di Appignano, Appignavalon, che quest’anno doveva fare la terza edizione. Lascia un vuoto immenso: manifesto la vicinanza dell’amministrazione, mia personale e di tutta la comunità. Riccardo aveva una gran voglia di vivere ed era contagiosa”.

Messi lascia la mamma Tina e il papà Sandro.