Riccardo Messi morto, tanti messaggi per il bassista: “Continua a colorare il mondo”

Macerata, 8 giugno 2024 - Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. La morte del bassista Riccardo Messi ha sconvolto non solo la comunità di Appignano (Macerata), dove viveva, ma tutto il popolo dei social che lo seguiva, amava la sua musica e la sua persona. Il funerale sarà celebrato domani alle 16:30 nella chiesa di Gesù redentore ad Appignano.

Messi era il bassista dei Mortimer McGrave, ma suonava e collaborava con tanti altri gruppi. A causare la morte del 44enne, un malore in casa: la tragica scoperta è stata fatta dai genitori dell'artista. La sua passione non era solo la musica: "Sono un sketch-artist - aveva scritto sulla sua pagina social -, realizzo caricature, disegno per cartoni animati e fumetti". In molti lo conosceva come “Ricall”: tanti hanno lasciato un messaggio su Facebook, c'è chi ha raccontato un ricordo e chi è ancora incredulo di fronte alla notizia della sua morte.

"Dicci che è uno scherzo... Facci sentire ancora la tua risata .... Le parole non bastano per spiegare il dolore", scrive un amico; " Ho sempre e solo potuto volerti bene Ric... Ovunque tu sia, continua a colorare sto mondo, ti prego..", le parole di un altro. Rabbia, disperazione e affetto nei messaggi: "Non ci sono parole, ma solo in profondo smarrimento"; "Hai vissuto molto intensamente ogni singolo giorno... un vero artista con tanta fantasia...Hai fatto 1000 cose... tante passioni... tanta Musica... tanti Amici... hai vissuto in posti diversi... hai viaggiato... hai disegnato di tutto e fatto le caricature a tante persone...". "La nostra piccola grande Biblioteca era una delle stanze che ti piaceva frequentare e nella quale abbiamo condiviso la tua arte e la tua prorompente personalità e simpatia - è il post che si legge sulla pagina Facebook della biblioteca di Appignano - Associazione Prometeo: ci siamo sentiti pochi giorni fa per dirci di nuovi progetti e nuovi sogni… ciao Riccardo Messi...sarai sempre con noi, tra i colori che amavi tanto… grazie per tutto quello che ci hai donato e un abbraccio forte ai tuoi genitori… nessuna parola ora per alleviare il dolore immenso". "Disegnatore estroso e talentuoso bassista dei Mortimer Mc Grave e di svariate formazioni. Una persona bella e gentile, piena di arte e di anima. Impossibile non volergli bene", le parole nel post del gruppo Folkantina. "Non ti dimenticheremo mai", scrive un altro amico del bassista; "mancherà la tua solarità e il tuo perenne sorriso. Falli divertire col tuo basso,in qualsiasi posto ci sia dopo questa vita". E qualcuno lo saluta, con la nostalgia: "Buon viaggio".