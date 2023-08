Multata la troupe del film su Leopardi a Recanati per divieto di sosta

Recanati (Macerata), 5 agosto 2023 – “Dura lex, sed lex” dicevano i latini e il famoso vigile urbano Otello Celletti, magistralmente interpretato da Alberto Sordi, ci mostra quanto un dipendente pubblico debba mostrarsi inflessibile e zelante anche di fronte alle celebrità. Ecco, quindi, che anche se ad essere in divieto di sosta è l’auto di produzione della Camaleo, società cinematografica che a Recanati sarà impegnata a giorni nelle riprese del film ‘Leopardi & Co’, che vede fra i protagonisti addirittura il premio Oscar Whoopi Goldberg, Jeremy Irvine, acclamata star britannica, e Denise Tantucci, attrice marchigiana, sul parabrezza il solerte agente in divisa ha posto il classico fogliettino bianco della multa.

Recanati sarà pure la città della poesia e, come dice l’assessore alla Cultura Rita Soccio, "con la grande poesia di Leopardi e le sue impareggiabili bellezze, si sta proponendo al mondo come un enorme set a cielo aperto", ma qui la legge va rispettata comunque. Vogliamo anche immaginare che l’agente in divisa non abbia neppure fatto caso al tagliando esposto da dietro il cruscotto dell’auto, semmai poteva anche chiudere un occhio nel segno dell’ospitalità. Intanto oggi l’intera giornata è dedicata, nell’atrio comunale, alla ricerca delle comparse per il film che dovrebbe essere girato in città a fine mese.