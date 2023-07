Whoopi Goldberg a Recanati per il film su Leopardi: il 5 agosto il casting delle comparse

Recanati (Macerata), 26 luglio 2023 – Ci sarà sabato 5 agosto il casting per selezionare le comparse per il nuovo film "Leopardi & Co" che si girerà nelle prossime settimane a Recanati con protagonista, fra gli altri, l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg. Il film è una commedia sentimentale che, attraverso la conoscenza di un "divo" della poesia mondiale, quale Giacomo Leopardi, racconta una storia d’amore che fa incontrare due sensibilità e due mondi tutti da esplorare. "Fare la comparsa di un film internazionale rappresenta un’opportunità unica per chi aspira a diventare attore o attrice, ma anche per chi vuole semplicemente fare un’esperienza particolare – afferma Rita Soccio, assessora alle Culture –. La presenza di icone come Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine rende questo progetto ancora più affascinante e coinvolgente con la figura di Giacomo Leopardi che diventa fattore scatenante di una storia d’amore. Girare un film nella nostra città rappresenta anche un’opportunità di promozione turistica". Il film è ancora avvolto nel mistero, ma la presenza di talenti di calibro come Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine ha scatenato la curiosità di molti tra gli abitanti della città e gli appassionati di cinema. Saranno certamente in tanti, provenienti da ogni dove, a partecipare al casting. L’appuntamento è dalle 10 alle 19 nell’Atrio del Palazzo comunale. La regista del film, Federica Biondi di Jesi, cerca diverse figure, dai minori alle persone più anziane. Per candidarsi è sufficiente presentarsi al casting, preferibilmente con un curriculum, specie se si hanno esperienze pregresse. In particolare saranno selezionate le seguenti figurazioni speciali: un uomo e una donna (30-50 anni) cinese o giapponese, un uomo (25-40 anni) molto muscoloso e alto "stile bodyguard", due ragazze (25-35) di bella presenza e tre ragazzini (10-12 anni) con esperienza teatrale alle spalle. I candidati per questi ruoli dovranno inviare, entro il primo agosto, una mail a [email protected] allegando un curriculum artistico e due foto (primo piano e figura intera).