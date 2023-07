Whoopi Goldberg a Recanati per un film su Leopardi

Recanati (Macerata), 21 luglio 2023 – Non vi stupite se nei prossimi mesi vedrete girare per le vie di Recanati Whoopi Goldberg, la famosa interprete di Suor Maria Claretta nel film "Sister Act" perché la star internazionale prenderà parte alla commedia romantica ambientata nelle dolci colline marchigiane e, in particolare, a Recanati, in quanto ispirata alle poesie di Giacomo Leopardi. La notizia è stata resa pubblica durante le giornate di cinema tenutesi a Riccione nei giorni scorsi dove Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission hanno incontrato Roberto Cipullo, direttore artistico della società di produzione Camaleo e Roberto Proia Direttore di Eagle Pictures, attualmente impegnati nella realizzazione del film. "Leopardi & Co", è questo il nome del lungometraggio che sarà girato a Recanati. E’ una commedia romantica, dove l’amore fra i due giovani protagonisti, interpretati da Jeremy Irvine, acclamata star britannica, e Denise Tantucci, attrice marchigiana, sboccerà e crescerà fra le strade della cittadina marchigiana, accompagnato e guidato dai versi del poeta. Whoopi Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista, pensato appositamente per il suo talento per i ruoli coinvolgenti che la contraddistinguono e per la sua brillante personalità. La regia del film è affidata a Federica Biondi, talentuosa regista marchigiana che ha appena presentato alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro il cortometraggio "La cortese", girato sempre nelle Marche, con il sostegno di Marche Film Commission. Le maestranze impiegate saranno prevalentemente regionali e così anche le comparse e i ruoli minori, creando una positiva ricaduta sul territorio in termini di occupazione ma soprattutto di visibilità. A sostenere le attività sul territorio sarà YUK! Film, società marchigiana di produzione e servizi per il cinema.