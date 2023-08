Casting comparse a Recanati per il film con la Goldberg - Leopardi & Co

Al via domani il casting per la selezione delle comparse locali per il nuovo film internazionale con il Premio Oscar Whoopi Goldberg (nella foto) "Leopardi & Co" che verrà girato interamente a Recanati a fine agosto. Nell’atrio del palazzo comunale, dalle 10 alle 19, tutti gli interessati di ogni età, dai 9 ai 99 anni, possono partecipare alla selezione: non è richiesta alcuna esperienza pregressa, ma, se possibile, si consiglia di presentarsi con un curriculum vitae per fornire ulteriori informazioni personali. "Leopardi & Co" è una commedia romantica, dove l’amore fra i due giovani protagonisti, interpretati da Jeremy Irvine, acclamata star britannica, e Denise Tantucci, attrice marchigiana, sboccerà e crescerà fra le strade di Recanti, accompagnato e guidato dai versi del poeta. Whoopi Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista, creato appositamente per il suo talento per i ruoli coinvolgenti che la contraddistinguono e per la sua brillante personalità. "Siamo ben consapevoli dell’importanza di promuovere il nostro territorio nell’ambito turistico anche come set di film", commenta il sindaco Antonio Bravi.

Antonio Tubaldi