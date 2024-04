Operazione stop ai camper. Blitz e multe nel piazzale

L’operazione anti-camper è cominciata in piazza Silvano Abba. Domenica i vigili urbani hanno effettuato un blitz ed elevato multe ai caravan lì parcheggiati. Era stata emessa nel settembre del 2023 un’ordinanza da parte del Comune per disporre "il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, eccetto le autovetture, negli appositi stalli di sosta", che significa lo stop a caravan e roulotte, e giovedì scorso sono stati messi i cartelli stradali. "I primi giorni – spiega la comandante Daniela Cammertoni - abbiamo operato sul fronte della prevenzione e dell’informazione per dare tempo ai proprietari dei mezzi di spostarli, cosa che in alcuni casi è avvenuta, ma domenica sono intervenute le pattuglie e hanno elevato multe". Con questa ordinanza l’amministrazione comunale ha eroso gli spazi, a disposizione di camper e roulotte, a ridosso del centro della città (divieto peraltro estato a tutto il territorio comunale) in modo da spingere i camperisti all’uso dell’area realizzata nella zona commerciale e a loro dedicata, che però dalla sua inaugurazione un anno fa è rimasta desolatamente vuota.

Dubbi sulla legittimità del divieto, in considerazione del fatto che non c’è una norma del Codice della strada che vieta il parcheggio dei caravan su area pubblica, a condizione che questi non campeggino e non ingombrino la carreggiata con le loro dimensioni, e non è proprio il caso del piazzale Abba dove i mezzi non davano fastidio a nessuno, se non per la circostanza che erano posizionati davanti al monumento alla Cavalleria coprendone la sagoma. E infatti la motivazione con cui il dispositivo viene giustificato nell’ordinanza è "la necessità di regolamentare il parcheggio dei veicoli consentendo solo la sosta alle autovetture negli appositi spazi, in modo da non occultare il monumento alla Cavalleria ed evitare situazioni di disordine". Con questa scelta l’amministrazione dichiara guerra a suon di multe ai camper che dovessero parcheggiare nelle zone del centro e a ridosso del lungomare.