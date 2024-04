Paga 9000 euro per il camper: truffata. "Serviva per portare mio figlio a curarsi"

Pesaro, 13 aprile 2024 – Sembra tutto facile ora con internet. Comprare, vendere, arricchirsi o impoverirsi. Oppure venir truffati. Come è accaduto ad una signora pesarese che fidandosi di un annuncio su ’marketplace’ ha pensato nell’ottobre 2021 di poter acquistare un camper Fiat Ducato modello McLouis (foto) per 9mila euro.

L’annuncio era allettante, la signora ha chiamato il numero di telefono indicato a cui ha risposto una donna con accento toscano, si è accordata per il pagamento, prima confermando la volontà di acquistarlo con il versamento di 900 euro, poi con altri 540 euro per il passaggio seguito da un bonifico istantaneo di 8000 euro a beneficio di tale Angelo Pedalino, di 55 anni, di Torino, già denunciato 22 volte in passato per annunci trappola come quello del camper.

La signora, dopo aver pagato, ha atteso per mesi la consegna del camper che a lei serviva per accompagnare il figlio con disabilità nei vari ospedali per curarsi, poi ha capito di esser stata truffata. Ieri, si è aperto il processo e la signora è tutelata dall’avvocatessa Speranzini. L’imputato era assente perché in comunità. Processo rinviato.