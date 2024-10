Salta il mercato di sabato: "Danno per 400 famiglie"

Sospensione del mercato del sabato, l’ordinanza non va giù a commercianti e liste civiche. Nel fine settimana, il centro cittadino ospiterà il campionato italiano di mezza maratona, iniziativa sportiva molto attesa a cura dell’Atletica Civitanova, per la quale è prevista la partecipazione di oltre 700 atleti da tutta Italia. Gli appuntamenti inizieranno domani con una serata di musica e convegni al teatro Rossini, poi sabato pomeriggio ecco il villaggio sportivo, i talk radio e gli spettacoli in piazza XX Settembre, mentre domenica mattina ci sarà il via alle gare podistiche, con la partenza in corso Umberto I. Un’ordinanza del sindaco Fabrizio Ciarapica ha imposto l’annullamento del mercato di sabato mattina, appuntamento tradizionale del commercio civitanovese che vede la presenza di circa 400 stand: per la categoria degli ambulanti si tratta di una grave perdita, poiché la data del 2 Novembre, festività dedicata ai defunti, era considerata molto redditizia in termini di affari.

Sandro Rita, storico ambulante civitanovese, premette di parlare a titolo personale "anche se – spiega – sono in tanti a condividere la mia posizione: ben vengano gli eventi sportivi in città, tuttavia sopprimere un mercato storico è un danno a 400 famiglie, oltre che una decisione del tutto impopolare. La data del 2 Novembre è tra le migliori dell’anno per il commercio ambulante. Le alternative alla sospensione c’erano, come spostare alcuni stand in un altro luogo. Eppure, non sono state perseguite".

Inizialmente, a palazzo Sforza, era stata prospettata l’ipotesi di anticipare il mercato al giorno precedente, il venerdì, ma alla fine tale opzione è rimasta soltanto sulla carta. Nell’ordinanza pubblicata ieri, il riferimento ai possibili rimedi appare piuttosto generico: "È stata ipotizzata l’eventualità di recupero in altra data" si legge nell’atto comunale. Anche se non presente in assise, la lista civica "Civitanova il nostro futuro" ha manifestato la propria contrarietà alla decisione del Comune: "non è possibile che un importante evento come il campionato italiano assoluti di mezza maratona, organizzato con grande merito dall’Atletica Civitanova, venga reso indigesto alla categoria dei commercianti ambulanti. Per una volta che il centro può avere un’arma efficace a sostegno delle attività locali, tutto viene vanificato dalla poca attenzione di una amministrazione che teoricamente porta i valori la salvaguardia degli esercenti e la valorizzazione delle produzioni e tradizioni locali". La stessa lista aveva proposto lo spostamento delle bancarelle interessate al varco sul mare o sul lungomare Piermanni.

Francesco Rossetti