Salvati due cani intrappolati

Disavventura a lieto fine per due cani da caccia, rimasti intrappolati in una tana mentre inseguivano un istrice. Sono stati salvati dai vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, intervenuti nel primo pomeriggio di ieri a San Ginesio per recuperare i due animali.

Una frana aveva bloccato infatti l’ingresso della galleria. Grazie al collare satellitare, è stato possibile individuare la loro posizione. Con l’ausilio di uno scavatore messo a disposizione da un membro della squadra di caccia, i pompieri hanno liberato l’ingresso della tana e tratto in salvo i due cani.

Erano entrambi in buone condizioni.

I vigili del fuoco sono preziosi anche per il soccorso di animali in situazioni particolari e in zone impervie, come ad esempio tetti, alberi e cunicoli.