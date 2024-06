Mogliano, ecco la giunta del nuovo sindaco Fabrizio Luchetti. Walter Giuli vice

Mogliano, 25 giugno 2024 - Ieri, al teatro Apollo di Mogliano, c’è stato l’insediamento del Consiglio comunale con il giuramento del nuovo primo cittadino Fabrizio Luchetti. Walter Giuli è stato nominato vicesindaco con delega a centro storico, attività produttive, sicurezza e polizia locale; Lolita Paoletti assessore con delega a servizi sociali, pubblica istruzione, casa di riposo e personale; Vanessa Forti assessore con delega a ambiente e territorio, agricoltura; Marco Petrelli assessore con delega a lavori pubblici e protezione civile. Il consigliere Diego Nardi è stato scelto come capogruppo di maggioranza. “Ho seguito il criterio delle competenze”, ha detto Luchetti. Assente la minoranza (amministrazione uscente), che ha fatto sapere il motivo in una nota letta dal segretario comunale. “Il gruppo consiliare “Insieme si può”, formato dai consiglieri Cesetti (ex sindaco, ndr), Zura, Perroni, Marcattili non intende prendere parte alla seduta consiliare in quanto ritiene che la sede non sia quella istituzionale e non sia autorizzata da nessuna norma di legge né da statuto o regolamento. Perciò i consiglieri dissenzienti non partecipano al Consiglio altrimenti la loro presenza potrebbe in qualche modo sanare l’irregolarità che è nei fatti. Consapevole comunque che qualsiasi decisione e responsabilità è della maggioranza”.