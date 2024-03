Bellusci, esultanza stonata. Ma l’Ascoli è ancora vivo

L’Ascoli è ancora vivo e se la giocherà fino alla fine. Contro il Lecco serviva vincere e così è stato, seppur con qualche patema d’animo soprattuto dopo il vantaggio ospite. Tutto bene quel che finisce bene, anzi no. Perché quell’esultanza Bellusci se la sarebbe potuta risparmiare. Il gesto rivolto al pubblico ("parlate, parlate") dopo il suo bellissimo gol, stona con il pomeriggio di festa. Soprattutto guardando la classifica dell’Ascoli, ancora in zona retrocessione con in vista lo scontro diretto salvezza contro lo Spezia. Certe ’esultanze’ sarebbero da evitare, soprattutto in un periodo delicato come questo. Ma tant’è. In compenso, il Picchio si rialza e Carrera inizia nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina bianconera. Era scontato, forse no, perché le partite bisogna vincerle. Avanti così.