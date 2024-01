Epifania Marche 2024, tanti appuntamenti nel giorno della Befana: ecco cosa fare

Ancona, 4 gennaio 2024 – Il maltempo nel weekend è una seria minaccia anche nelle Marche, ma la voglia di uscire e di festeggiare l’Epifania resta tanta. Nessun problema, tra venerdì 5 gennaio e domenica 7 sono diversi gli eventi dedicati alla Befana nelle varie province marchigiane. Di seguito un elenco con gli eventi più importanti.

Pesaro-Urbino: festa grande a Urbania

Nella provincia di Pesaro-Urbino, non va persa a Urbania la 27esima edizione della festa della Befana più storica d’Italia, iniziata già giovedì 4 e in programma fino a sabato 6 gennaio. Ogni anno 50 mila donne travestite da Befane si danno appuntamento nel borgo per la festa a tema. L’ingresso sarà a pagamento: il biglietto costa 6 euro per gli adulti. Mentre potranno entrare gratis i bambini fino ai 10 anni e i residenti. A Gradara, invece, le vie e la Rocca di Paolo e Francesca verranno addobbate in maniera fiabesca per regalare agli ospiti una calda atmosfera natalizia. Saranno diversi gli eventi in programma come la Casa di Babbo Natale, la performance di scultura di ghiaccio artistico di Andrea Restucci (membro dell’Associazione italiana ghiaccio artistico) o l’esposizione a Palazzo “Rubini Vesin” degli orologi solari portatili e degli strumenti astronomici in uso dal 13° al 18° secolo, ricostruiti con passione dall’artista Mario Magi.

Magia e giocoleria ad Ancona

In provincia di Ancona, l’appuntamento è dalle 16.30 in piazza Roma, nel capoluogo di regione. Saranno in programma degli spettacolo di magia e giocoleria, in uno show condotto da Maurizio Socci. Una Befana, per l’occasione, intratterrà in bimbi con scherzi e dolcetti. Alle 18.30, poi, faranno seguito i protagonisti del coro “Andrea Grilli” di Sirolo con il concerto “Christmas time pop”, evento che però sarà annullato in caso di maltempo.

La Befana, inoltre, arriverà anche nei borghi per donare caramelle e intrattenere i bambini. Dalle 15.30 alle 19.30, un autobus storico farà un giro nelle frazioni di Candia, Sappanico, Varano e Massignano. Pochi chilometri più a sud, in particolare a Loreto, si terrà la grande sfilata delle Befane nel centro storico, accompagnata dalla musica. L’appuntamento in questo caso è alle 15.30. Lo stesso orario anche a Sassoferrato, dove a Palazzo Montanari la Befana comparirà in mezzo ai bambini per raccontare storie, giocare con loro e lanciare qualche dolcetto.

Elezione di “Miss Befana 2024” a Macerata

A Macerata, l’appuntamento è in Piazza della Libertà a partire dalle 16.30 con l’edizione di "Miss Befana 2024”. Per l’occasione le Befane arriveranno a cavallo, prima della sfilata che decreterà quale sarà l’anziana più bella. Infine, si danzerà con le Scuole “A passo di danza” e “OltAkademi”, prima di alzare la testa verso il cielo e di vedere la discesa acrobatica di una Befana dalla Torre dell’orologio. A Tolentino, quindi, diverse Befane arriveranno sul Ponte del Diavolo alle 16, dove è prevista la partenza di un corteo che terminerà in Piazza della Libertà. Chiunque sarà travestita da Befana potrà partecipare, presentandosi al ponte a partire dalle 15.30. Sempre in piazza, sarà inoltre prevista la presenza di un mago di nome Cristian. A Montecassiano, quindi, l’appuntamento è all’Auditorio San Marco per la festa è in programma alle 16, dove non mancherà l’animazione del gruppo “1,2,3 Stella” prima che alle 18 arrivi la Befana con tanti dolciumi per tutti i bimbi. A Morrovalle, invece, la festa è in programma dalle 14.30 alle 18 in Piazza Vittorio Emanuele II. A San Severino Marche dalle 17 in Piazza del Popolo. A Matelica un giorno prima, venerdì 5 gennaio dalle 17, dove saranno presenti alla vista di tutti diverse sculture di ghiaccio, animazione e musica, prima dell’arrivo alle 18.30 della Befana. A Civitanova Marche, quindi, lo show è in programma domenica 7 gennaio in Piazza XX Settembre dalle ore 15.30, con l’animazione del “Family Show!” e la musica per bambini, in attesa dell’arrivo della Befana alle 17. Proprio l’anziana scenderà dal Palazzo Comunale grazie anche all’aiuto dei vigili del fuoco, per poi distribuire caramelle ai presenti.

A Fermo c’è la “Casa della Befana”

A Fermo, il 5 gennaio (in particolare dalle 15 alle 20) e il 6 gennaio (dalle 10-12 e dalle 15-20) sarà in programma la “Casa della Befana” nella sede dell’associazione Salette in contrada Calderaro. Lungo la costa, a Porto San Giorgio, la Befana sarà appesa ai fili e sarà in grado di volare, esibendosi in viale Buozzi alle 18. Poco più su, a Porto Sant’Elpidio, sarà presente un’altra Casa della Befana il 6 gennaio in Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nell’entroterra, a Falerone, la Befana donerà dolci a tutti i bambini dalle 15, mentre alle 16 si terrà un “Nutella Party” nella piazzetta del paese.

A Monterubbiano, la festa è sempre in programma in Piazza Temistocle Calzecchi Onesti a partire dalle 16, mentre ad Altidona sarà attivo da sabato alle 16 il “Villaggio della Befana”, dove i più piccoli potranno ricevere delle calze piene di sorprese. Saranno per l’occasione presenti anche degli stand gastronomici per deliziare il palato, oltre a spettacoli d’animazione, giochi, laboratori artistici, truccabimbi, artisti, scultori di palloncini e una grande tombolata con premi.

Tutti con il naso all’insù ad Ascoli Piceno

Ad Ascoli, la Befana scenderà dal Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo, a partire dalle 11. Così farà anche a Grottammare, con atterraggio previsto per venerdì 5 gennaio alle 17 in Piazza San Pio V, in compagnia dei Folli. Nel borgo di Offida l’appuntamento con la “Befana vien dal Forte” è in programma dalle 16.30. A Castel di Lama dalle 15, dove non mancheranno animazioni, dolcetti e musica. A Castignano, invece, l’evento “Aspettando i re magi e la befana” sarà in programma dalle 15.30 alle 17, prima dello spettacolo dalla Befana alle 17. A Comunanza si terrà il “Mille bolle show” dalle 17 all’Auditorium Luzi. A Montemonaco, infine, si terrà “La Befana viene giù dal monte”, dove l’arrivo dell’anziana è previsto per le 16.