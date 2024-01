Epifania, a Porto San Giorgio si balla e si canta con Cristina D'Avena

Porto San Giorgio (Fermo), 4 gennaio 2024 – E' una vera star, icona pop, un mito per i grandi ma anche per i piccini, di ieri e di oggi. E' un colpo grosso quello che l'amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha portato a casa per celebrare in maniera degna l'Epifania, chiusura di tutte le feste.

Ospite sabato pomeriggio, a partire dalle 16, Cristina d'Avena, in collaborazione con la Pro Loco, in apertura saranno le befane a tenere banco, arriveranno a bordo di un’auto d’epoca in piazza Matteotti: cattureranno l’attenzione delle famiglie con i loro sketch “a sorpresa” fino alle ore 18.

Da quell’ora in poi la scena sarà per le canzoni dell’ospite più atteso che salirà sul palco allestito in viale Buozzi. Come consuetudine, l'entusiasmo di Cristina D'Avena accompagnerà tutti in un viaggio appassionante, a sognare e cantare a squarciagola un repertorio costruito in oltre 40 anni di attività.

Tra le canzoni di maggior successo dei primi anni ci sono la 'Canzone dei Puffi' del 1982 e 'Kiss me Licia' del 1985. Nel 1986 raggiunge una popolarità ulteriore quando interpreta il ruolo di Licia nella prima di 4 serie di telefilm per ragazzi intitolata Love me Licia. All'attività musicale e come attrice si aggiunge poi quella di conduttrice e co-conduttrice televisiva (nonché radiofonica) iniziata nel 1989 con programmi come 'Sabato al circo', 'Matricole & Meteore' e 'Colorado'.

Ogni suo concerto dal vivo è un tutto esaurito, memorabili sempre gli spettacoli proposti per festival, discoteche e pizze d'Italia. Nel 2017 esce 'Duets - Tutti cantano Cristina che contiene i suoi successi riarrangiati e incisi in duetto con 16 big della musica italiana, salito in vetta alla classifica degli album più venduti.

Con lei ci saranno i 'Bim bum bam' che hanno incontrato artisticamente Cristina D’Avena nel 2015 al Pescara Comix & Games, è una delle poche cartoon band che può vantare collaborazioni con le più grandi voci del mondo dei cartoni.

Sarà davvero un pomeriggio memorabile quello che attende Porto San Giorgio, a ingresso gratuito, un evento da incorniciare prima di salutare il lungo e luccicante periodo natalizio.