Cristina d’Avena fa impazzire Grottammare

Arriva Cristina d’Avena e Grottammare impazzisce. In via dante Alighieri, zona Ischia-Ascolani per ascoltare il concerto della popolare cantante sono arrivate più di 2000 mila persone. Una voce legata alle sigle dei cartoni animati diventate veri e propri inni nazionali. Se c’è una cantante che unisce i gusti, gli animi e ricordi di tutti, quella è proprio Cristina D’Avena. La cantante ha coinvolto il pubblico composto da persone di tutte le età, dopo la prima parte di un evento presentato da Luca Sestili e che ha visto gli interventi del sindaco Enrico Piergallini, del vicesindaco Alessandro Rocchi e dell’assessore Lorenzo Rossi. Tra gli omaggi alla cantante, anche il libro di favole di Andrea Persiani "C’era una volta Grottammare" che la D’Avena ha particolarmente gradito. La performance di Cristina D’Avena era prevista il 10 dicembre nell’ambito del Waiting for Christmas, poi rinviato a causa del maltempo.