Calze, leggende e canti: arriva la Befana

Sono tante e varie le iniziative di intrattenimento dedicate ai più piccoli in occasione dell’Epifania, intesa nel suo aspetto popolare e folkoristico, ma anche carico di suggestioni qual è quello incarnato dalla Befana. Un modo creativo per occupare l’attesa della vecchina che porta dolci ai bambini, è il laboratorio, aperto anche ai genitori dei giovanissimi partecipanti, proposto per domani alle 15.30, alla Rocca Malatestiana, dall’associazione Mica Poco attraverso due attività: realizzazione di un quadro a tema ecologico "Magico inverno, la natura che meraviglia!" e il ritratto magico della Befana con letterina di ringraziamento. E’ prevista una quota di partecipazione di 5 euro a bambino; necessaria la prenotazione al 333 7775875 info@micapoco.it. Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare la Rocca Malatestiana alle 14, 15 e 16. La guida turistica condurrà gli ospiti alla scoperta della fortezza in versione crepuscolare illustrando la storia del luogo, i personaggi che vi hanno soggiornato e il ruolo che la fortezza ha avuto nella storia della città. Ingresso visita guidata intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Sempre domani, in centro storico, il "Giocastorie del Savio" Roberto Fabbri, condurrà i presenti alla scoperta di figure pittoresche cesenati, seguendo il percorso delle antiche mura della città in una caccia ai tesori dei Re Magi. Il ritrovo è presso l’Ufficio Turistico IAT Cesena di piazza del Popolo 9, alle ore 15. Richieste la prenotazione e una quota di 12 euro a persona (gratuito fino a 6 anni compresi), acquistando il biglietto direttamente sul sito Iat.

Vigilia di festa anche nei quartieri: il Cervese Sud propone come da tradizione romagnola, la Pasquella, con esibizione dei Pasquaroli della Piopa, e i canti di origine contadina dedicati all’Epifania, accompagnati da strumenti musicali. Le origini della Pasquella hanno radici pre-cristiane, legate alle credenze popolari: nelle dodici notti tra il solstizio d’inverno e l’Epifania si credeva che gli spiriti dei morti liberati dall’aldilà, si incarnassero nella notte prima dell’Epifania nei corpi degli animali.

Una grande "Befana in Fiera", si terrà invece sabato dalle 15.30, per iniziativa del quartiere Dismano con le associazioni Potter APS, Anumasole, Noi e Te, La Grande Quercia. Una grande festa per grandi e piccini, con il Tombolone animato, la giocoleria di Skizzo & JF, e una befana alta 4 metri. Calze piene di dolciumi per tutti i bambini. La "Befana al Ravennate" si terrà sempre nel pomeriggio di sabato dalle 14,40 nella sala Parco Endas di Martorano. La festa, tra recite di filastrocche e leggende, si concluderà con un piccolo rinfresco e calze per tutti i più piccoli.

