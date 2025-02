Controlli a tappetto nei b&b delle Marche, dalla pulizia alle autorizzazioni: ispezioni e multe

Ancona, 22 febbraio 2025 - Controlli a tappeto nei B&B nelle Marche multe per oltre 2mila e 500 euro. In azione i carabinieri del Nas di Ancona che hanno proceduto a 54 ispezioni ed elevato un totale di 2mila 633 euro in sanzioni amministrative per non conformità igienico sanitarie sull'11% delle strutture.

Mancata applicazione delle procedure legate all'autocontrollo HACCP, la pulizia dei locali e il mancato possesso di autorizzazioni amministrative: queste le irregolarità riscontrate dai militari. Vediamo nel dettaglio il risultato dell'operazione del Nas nelle diverse province marchigiane.

Controlli nelle province marchigiane

Provincia di Ancona: Sono state controllate 21 strutture ricettive, di cui una segnalata all'autorità sanitaria ed amministrativa, con una multa di 233 euro.

Provincia di Macerata: Le ispezioni hanno riguardato 12 attività, di cui una segnalata all'autorità amministrativa locale per aver adottato un dispositivo di accettazione "Key Box", in contrasto con le vigenti direttive del Ministro dell'Interno. Multa di 233 euro.

Provincia di Pesaro Urbino: Sono stati controllati 10 B&B, senza rilevare alcuna irregolarità.

Provincia di Fermo: I controlli hanno interessato 7 attività, di cui una segnalata all'autorità sanitaria ed amministrativa. Multa di 2mila euro.

Provincia di Ascoli Piceno: Le strutture controllate sono state 4, di cui una segnalata alla locale Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) per aver superato la capacità ricettiva. Sanzione di 167 euro.