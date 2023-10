Miss Italia, nove marchigiane alle pre finali nazionali: ecco chi sono

Ancona, 4 ottobre 2023 – Oltre un mese dopo la finale regionale di Civitanova, finalmente è il momento delle pre-finali nazionali di Miss Italia. Da oggi a domenica il BV Airone Resort di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, sarà la sede del penultimo atto (l’anno scorso fu Fano) del concorso di bellezza al femminile. In Calabria per cinque giorni una vagonata di ragazze, ben 230, venti delle quali già in finale essendo state proclamate reginette regionali, un premio e una giusta regola che è stata ripristinata proprio per questa 84° edizione.

Le altre 210 modelle saranno valutate da una commissione e si contenderanno gli altri venti posti a disposizione per la finalissima di Miss Italia 2023 (tornerà a casa, di nuovo a Salsomaggiore dal 7 all’11 novembre). La nostra regione si è fatta lo Stivale in discesa per raggiungere la Calabria con una carovana composta da 10 avvenenti fanciulle.

Oltre alla neo Miss Marche Swami Morici, vi sono altre 9 ragazze che avevano ottenuto la qualificazione grazie alle vittorie nelle precedenti serate estive allestite dall’Agenzia Pai. Siamo rappresentati da Giordana Vannini (Miss Miluna) di Porto Sant’Elpidio, Federica Mentili (Miss Sorriso) di Montalto Marche, Viola La Torre (Miss Framesi) di Sirolo, Mariasole Sbaffoni (Miss Rocchetta Bellezza) di Porto Sant’Elpidio, Veronica Governatori (Miss Cinema) di Servigliano, Chiara Clementi (Miss Eleganza e Miss Social Marche) di Porto San Giorgio, più Giada Preziuso di Sassoferrato che aveva conseguito il diritto un anno fa e Marika Giantomassi di Castignano che ha preso la fascia di Miss Riviera lasciata libera dalla Morici. Proprio in queste ore infine è stata inserita nel gruppo l’anconetana Elisa Alunni Casagrande come Miss Givova, sostituisce l’ascolana Elena Marocchi che ha rinunciato.