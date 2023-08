Swami Morici è la nuova Miss Marche

Civitanova, 27 agosto 2023 – Swami Morici, classe 2004 di Serra San Quirico, è la nuova Miss Marche. Ad incoronarla a Civitanova davanti a tantissimo pubblico (foto) e quando era ormai l'una di notte, la madrina della serata Valeria Marini e il presidente della giuria Carlo Forti.

Diplomata al Liceo delle scienze umane a Jesi, Swami è risultata la prediletta dalla giuria tra le 26 ragazze in gara. Viso incantevole, è alta 1,70, ha occhi marroni, capelli castani e adora il lavoro di fotomodella

Aveva vinto anche la selezione tenutasi a Senigallia, la prima tappa in cui si mettevano in palio le fasce regionali e curiosamente anche colei che le ha ceduto la coroncina, l'ormai ex Miss Marche Glelany Cavalcante, aveva vinto l'appuntamento di Senigallia un anno fa.