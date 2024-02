Serie tv poliziesca ambientata nelle Marche: riprese al via da questo mese

Fermo, 2 febbraio 2024 – Una nuova fiction di taglio poliziesco, dal nome di "Federico Serli, commissario”, sarà ambientata in quel di Fermo. Quella che verrà prodotta dalla casa marchigiana Drc Production, con produttori Diego Corvaro e Nazareno Gismondi e in regia Giovanni Lani.

La serie tv vedrà come protagonista il commissario Federico Serli, che insieme al vicecommissario Michele Marchetti, della Polizia di Stato di Amandola (Fermo), proveranno a fare luce su un omicidio dai contorni inquietanti e misteriosi, in un alternarsi di suspense e colpi di scena che coinvolgerà il vasto territorio dei monti Sibillini e i suoi luoghi più magici ed evocativi.

Serie tv a Fermo, riprese al via già da questo mese

Le riprese a Fermo inizieranno già da questo mese. La serie tv sarà basata su soggetto e sceneggiatura di Stefano Arcangeli e Gianluca Franceschetti. Le indagini, nella serie tv, saranno divisi in due filoni: uno di protocollo da parte del commissario e del vice (con attori Gianluca Franceschetti e Guglielmo Pistolesi) e l'altro gestito in segreto dalla giovane coniuge del commissario, interpretata da Elisabetta Mancusi.

A quest'ultimo si intrecciano le vicende di un altro personaggio femminile, enigmatico e forte, interpretato invece dall'attrice marchigiana Gaia Dellisanti.

Il sindaco di Amandola: “Così si promuove e si rilancia il turismo e l’economia”

La serie tv "sarà un'altra importante occasione, di promozione del territorio della città e di tutta la comunità amandoles — ha dichiarato il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli — che in questo periodo si sta impegnando per il rilancio del turismo e dell'economia locale. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutta la produzione per aver scelto Amandola quale centro montano per la produzione di questa serie televisiva…".