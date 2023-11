Guida Michelin 2024 ristoranti delle Marche, Uliassi mantiene le 3 stelle

Ancona, 14 novembre 2023 – La Guida Michelin ha presentato la selezione 2024 con una grande cerimonia in diretta da Brescia. Edizione da record con 33 new entry, 26 nuove stelle, 5 con due stelle (da zero a due per due ristoranti) e per la prima volta due nuovi ristoranti 3 stelle. In totale l’Italia conta 395 ristoranti stellati.

Un terzo degli chef premiati è under 30 in questa 69esima edizione. Successo per l’Umbria e anche per la Toscana.

Una stella è andata a 26 ristoranti

Ada di Ada Stefani a Perugia

Alici di Crescenzo Scotti ad Amalfi (Salerno) Orma Roma di Roy Caceres (Roma) Vignamare di Giorgio Servetto Andora (Savona) Horto di Alberto Toè a Milano La coldana Alessandro Proietti Refrigeri di Lodi Osmosi di Mirko Marcelli a Montepulciano (Siena) Nin di Terry Giacomello di Brenzone sul Garda (Verona) Bluh furore di Vincenzo Russo a Furore (Salerno) Casa Mazzucchelli di Aurora Mazzucchelli a Sasso Marconi (Bologna) Contrada Bricconi di Michele Lazzarini a Oltressenda Alta (Bergamo) Sui generis di Alfio Nicolosi a Saronno (Varese) Votavota di Giuseppe Causarano e Antonio Colombo di Marina di Ragusa (Ragusa) La magnolia di Marco Bernardo a Forte dei Marmi (Lucca) Saporium di Ariel Hagen a Firenze Elementi di Andrea Impero a Torgiano (Perugia) Vite di Simone Selva a Lancenigo (Treviso) Un piano nel cielo di Leopoldo Elefante a Praiano (Salerno) Il marin di Marco Visciola a Genova Il fagiano di Maurizio Bufi di Fasano del Garda (Brescia) Crocifisso di Marco Baglieri a Noto (Siracusa) Cortile Santo Spirito di Giuseppe Torrisi (Siracusa) Il visibilio di Daniele Canella a Castelnuovo Berardenga (Siena) Dolomieu di Fiorenzo Perremuto (Trento) Une di Giulio Gigli a Capodacqua (Perugia) Wood di Amanda Eriksson a Breuil-Cervinia (Aosta).

Seconda stella a 5 ristoranti:

Piazzetta Milù di Maicol Izzo a Castellamare di Stabia (Napoli) Andrea Aprea dell’omonimo ristorante a Milano George restaurant di Domenico Candela a Napoli La rei natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba (Cuneo) Verso di Mario e Remo Capitaneo a Milano.

Terza stella a 13 ristoranti (gli ultimi due i nuovi):

Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo a Orta San Giulio (Novara) Le calandre di Massimiliano Alajmo a Rubano (Padova) Enoteca Pinchiorri di Riccardo Monco a Firenze Uliassi di Mauro Uliassi a Senigallia (Ancona) Piazza Duomo di Enrico Crippa ad Alba (Cuneo) Dal pescatore di Nadia e Giovanni Santini a Canneto sull’Oglio (Mantova) La pergola di Heinz Beck a Roma Da Vittorio di Vittorio Cerea a Brusaporto (Bergamo) Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena Reale di Nico Romito a Castel di Sangro (L’Aquila) Enrico Bartolini al Mudec di Enrico Bartolini (Milano) Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico (Bolzano) Quattro passi di Fabrizio Mellino a Massa Lubrense (Napoli).

Stella verde

Grow restaurant di Matteo Vergine ad Albiate (Milano) Hyle di Antonio Biagira a San Giovanni in fiore (Cosenza) Oasi sapori antichi di Serena Falco e Michelina Fiscetti a Vallesaccarda (Avellino) Horto di Alberto Toè a Milano Radici di Mirco Gatti a San Fermo della Battaglia (Como) Dal pescatore di Nadia e Giovanni Santini a Canneto sull’Oglio (Mantova) La cerretta osteria di Enrico Bellino a Sassetta (Livorno) Coltivare di Luca Zecchin a La Morra (Cuneo) Saporium di Ariel Hagen a Firenze Il piastrino di Riccardo Agostini a Pennabilli (Rimini) Vespasia di Fabio Cappiello a Norcia (Perugia) Atelier Moessmer a Brunico (Bolzano).

Altri premi

Service award a Federica Gatto Cetaria di Baronissi (Catania). Michelin sommelier award a Esplanade Marzio Lee Vallo di Desenzano del Garda (Brescia). Passion dessert a: Enoteca Pinchiorre di Riccardo Monco a Firenze I tenerumi di Davide Guidara a Eolie Vulcano (Messina) Antica corona Reale di Giampiero Vivalda di Cervere (Cuneo) Fre di Francesco Marchese a Monteforte d’Alba (Cuneo) La peca di Nicola Portinari a Lonigo (Vicenza) Arnolfo di Gaetano Trovato a Colle di Val d’Elsa (Siena) Angelo Sabatelli dell’omonimo ristorante a Putignano (Bari) Harry’s Piccolo di Matteo Metullio e Davide De Prà a Trieste. Mentor chef award a: Arnolfo di Gaetano Trovato a Colle di Val d’Elsa (Siena). Young chef award: Piazzetta Milù di Maicol Izzo a Castellamare di Stabia (Napoli).

L’edizione 2023

L’Italia aveva ricevuto 38 nuove stelle. I tre stelle erano saliti a 12 con il neo entrato Antonino Cannavacciuolo con Villa Crespi mentre i nuovi due stelle 4 e i neo mono stelle 33.