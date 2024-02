Le Marche a Sanremo 2024: ecco gli ospiti e i legami con il Festival

Ancona, 6 febbraio 2024 – La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è alle porte e per le Marche sarà un momento importante quello che vedrà tornare sul palco Giovanni Allevi. Il pianista e compositore di fama internazionale originario di Ascoli Piceno, infatti, sarà uno dei grandi ospiti della kermesse e tornerà ad esibirsi su un palco dal vivo, dopo quasi due anni di inattività a causa del mieloma multiplo che lo ha colpito. L’esibizione del maestro è prevista nel corso della seconda serata del festival.

Piceno Pop Chorus

Direttamente dalle Marche, precisamente dalla provincia di Ascoli Piceno, un coro di circa un’ottantina di elementi dai 20 ai 75 anni andrà alla conquista delle vie di Sanremo. Il complesso, chiamato Piceno Pop Chorus, è composto da voci di tutti i tipi, dai soprani ai tenori, e da persone che vivono la musica e il canto sia come lavoro che come passione.

Il gruppo si esibirà per le strade della cittadina attraverso flash mob e brani dal vivo, portando un repertorio molto vasto che va da pezzi pop riarrangiati a medley. “Orgoglioso di partecipare a un evento così importante, nel quale regna la musica che è il nostro pane quotidiano”, ha dichiarato il presidente del Piceno Pop Chorus, Sandro Avigliano.

Fantasanremo

Una delle mode che più appassiona gli italiani nei giorni del Festival ha visto i propri natali proprio nelle Marche, più precisamente a Porto Sant’Elpidio (FM). Ideato dalla mente di un gruppo di amici, di cui la maggior parte con un trascorso proprio nel mondo dello spettacolo, il Fantasanremo nasce al Bar Corva da Papalina. I titolari del bar, Giacomo Piccinini e Nicolò ‘Papalina’ Peroni, erano soliti organizzare serate in compagnia per seguire e commentare insieme le varie serate del Festival. I due, insieme al gruppo di amici, avevano ben pensato di trasformare il divertimento in un gioco vero e proprio, dotati di carta e penna. Quattro anni dopo, la situazione si è evoluta: ad oggi Fantasanremo è un’applicazione online appoggiata da importanti sponsor e scaricata da oltre un milione di utenti. La svolta era arrivata con la pandemia, che aveva per ovvi motivi ostacolato il ritrovo fisico degli amici nel bar e aveva perciò indotto gli ideatori a trasferirsi online. Lo scopo è, come ormai molti sanno, quello di scegliere 5 tra i cantanti in gara e accumulare punti in una classifica fittizia, basata sul rendimento degli stessi e su una serie di sfide che il gioco prevede.