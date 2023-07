Spese facili Regione Marche, raffica di assoluzioni

Ancona, 13 luglio 2023 – E’ arrivata la sentenza di primo grado sul processo delle ormai famose "spese facili" nel Consiglio della Regione Marche, quello oggetto di una lunga vicenda giudiziaria che va avanti da quasi dieci anni a colpi di ricorsi.

L’accusa, per 38 imputati rimasti (su 55 iniziali) tra capigruppo di partito e consiglieri regionali (ex e attuali), era di peculato. E’ arrivata una raffica di assoluzioni con formula piena o perché il fatto non costituisce reato e prescrizioni: tutti gli imputati sono stati assolti con l'eccezione di alcune prescrizioni dichiarate.

Dopo una camera di consiglio durata oltre dieci ore la presidente del Tribunale ha pronunciato il verdetto.

Tra gli imputati, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, l'attuale presidente del Consiglio regionale Dino Latini, il sindaco di Loreto Moreno Pieroni e il deputato Mirco Carloni.

Tra gli imputati assolti anche il commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli.

L'avvocatessa Marina Magistrelli, una dei difensori, al termine dell'udienza, ha ripercorso il lungo iter giudiziario, sottolineando come “gup e giudici avessero assolto mentre la procura è andata avanti con l'impugnazione”; una vicenda che ha “generato molta sofferenza nelle persone coinvolte: se una persona è innocente vede tutto questo come un'ingiustizia. Oltre all'ingiustizia personale, anche dal punto di vista sociale bisognerebbe vedere cosa ha comportato perché, centrodestra e centrosinistra, in qualche modo ha cambiato una classe dirigente in tutta la Regione, un fatto socialmente rilevante”.