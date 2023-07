Caldo record in Emilia Romagna: quanto dura e quando arriva la terza ondata

Bologna, 15 luglio 2023 - Caronte (tecnicamente conosciuto come l'Anticiclone africano) ha infilato l'Italia nel forno, e ora si appresta ad alzare la temperatura al massimo. Anche in Emilia Romagna il meteo è sempre più rovente: non raggiungeremo i picchi dei 45 gradi attesi al Sud, ma c'è poco da star tranquilli, visto che nei prossimi giorni - specie nelle zone interne - la colonnina di mercurio supererà spesso i 40°.

Caldo record in Emilia Romagna: un'altra settimana rovente

FOCUS / Caldo africano: ecco le zone più a rischio

Giuliacci: fino a quando dura

"L'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano insisterà ancora per almeno altri 7-8 giorni. Quindi il caldo è destinato ad aumentare: nel weekend temperature massime quasi dappertutto fra 30 e 38 gradi, punte di 39-40 gradi al Sud e Isole e caldo accentuato dall'afa, specie al Nord", spiega il noto meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci.

"Nella prima parte della prossima settimana ulteriore intensificazione del caldo, che toccherà l'apice tra martedì e mercoledì, quando al Centro-Sud e Isole in diverse località si toccheranno picchi di 40 gradi, con alcune possibili punte fino a 44-45 gradi, specie al Sud e Isole. - prosegue Giuliacci - Nella seconda parte della prossima settimana leggera attenuazione del caldo, che però rimarrà intenso, al Centro-Nord, mentre al Sud e Isole insisterà il caldo estremo con punte di 40 gradi e oltre". Infine, una speranza: per Giuliacci "è possibile che nell'ultima settimana di luglio arrivino correnti più fresche con conseguente ritorno del caldo alla normalità, ma sono proiezioni che chiaramente hanno affidabilità limitata".

Caldo anomalo in Emilia Romagna

E a chi dice: "E' estate, normale che faccia caldo", chi se ne intende risponde che in realtà no, non è così: i meteorologi di Emilia Romagna meteo, ad esempio, in video sui social spiegano che ad allarmare è la anomala durata di queste temperature roventi: non solo c'è il rischio concreto di superare i 40 gradi, ma anche quando il picco non si verifica, le temperature viaggeranno sui 35-36 gradi per tutta la settimana.

A farne le spese, tra gli altri, i lavoratori costretti a passare otto ore all’aperto o in fabbriche o capannoni senza aria condizionata, tanto che la Cgil minaccia scioperi se non vengono messe in campo strumenti anti-caldo.

La terza ondata: quando arriva

Tra domani, domenica 15 e lunedì 16 luglio il caldo si farà sentire con temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni passati e che martedì 18 potrebbero raggiungere punte estreme al Sud (ben 48 gradi nelle zone interne della Sardegna). Il sito iLMeteo.it spiega che a provocare la nuova ondata di caldo eccezionale è ancora una volta l'anticiclone africano. Previste temperature superiori alle medie stagionali in tutt'Italia e anche in molte cittá della Pianura Padana, come Bologna. Gli esperti prevedono che le temperature continueranno a salire fino a mercoledì 19 nel Centro-Sud, mentre al Nord si comincerà a perdere qualche grado.

Notti roventi

Al disagio di giorno – con tutti, specie gli anziani e i fragili – tappati in casa per non affrontare l’inferno fuori, s’aggiunge il fatto che l’agonia non si ferma neanche di notte: il buio non darà refrigerio, visto che le temperature rimarranno sui 24-26° e non riusciranno dunque a rinfrescare l’atmosfera in vista della successiva giornata. Il fenomeno si chiama “notte tropicale” ed è particolarmente preoccupante.

Clima 'pazzo': perché coesistono caldo e nubifragi

A rendere ancora più allarmante la situazione meteorologica sono i recenti fenomeni che - come a Cervia e Milano marittima - fanno seguire al caldo africano temporali devastanti (e subito dopo il clima torna torrido). A spiegare questi allarmanti avvicendamenti è Meteo Max: in sostanza l'aria calda che arriva dall'Africa scavalla l'Appennino e si scalda ulteriormente quando precipita in pianura, dove arriva anche a 40°.

Ma perché una volta tutte queste trombe d’aria o nubifragi non c’erano? Meteo Max la mette così: "Uno o due gradi in più, quando arriva l’aria umida, mette più energia in gioco e i fenomeni sono più frequenti e purtroppo violenti”.