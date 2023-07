Cervia e Milano Marittima, nubifragio e tromba d’aria: alberi caduti e bagni danneggiati

Cervia e Milano Marittima (Ravenna), 13 luglio 2023 – Nubifragio con grandine e tromba d’aria nella tarda mattinata di oggi tra Cervia e Milano Marittima. Diversi alberi sono caduti sulle strade e molti stabilimenti balneari hanno subìto gravi danni, così come il Parco naturale di Cervia.

L’allerta gialla diramata ieri da Arpae, e testimoniata stamattina dal radar meteo sta forse facendo più danni di quelli previsti: alberi caduti e problemi per i violenti rovesci, sempre in mattinata, si sono visti anche in Appennino.

I danni del nubifragio nel Ravennate

Tornando alla tromba d’aria, il tutto è accaduto dopo le 12.30 quando nel Ravennate e, in particolare nel Cervese, si è scatenato un nubifragio con grandine. Il vento ha fatto cadere diversi alberi sulle strade e nel Parco naturale di Cervia. Ha portato via anche ombrelloni e strutture di alcuni stabilimenti balneari.