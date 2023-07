Caldo in Emilia Romagna, arrivano i temporali (e la grandine): il radar meteo di Arpae

Bologna, 12 luglio 2023 – L’ondata di caldo estremo che si è abbattuta sull’Italia e ha infilato nel forno anche l’Emilia Romagna (condannando Bologna – ad esempio – a ben tre giorni a fila di allerta 3, ovvero i famigerati ‘bollini rossi’) potrebbe attenuarsi oggi, con l’arrivo dei temporali, già previsti dall’allerta gialla di ieri emessa da Arpae.

La perturbazione si sta spostando velocemente: il radar meteo di Arpae alle 10.20 e alle 11

Per i calorosi che si tappano in casa con l’aria condizionata c’è un filo di speranza: il radar meteo di Arpae infatti ritrae un fronte temporalesco piuttosto vasto che da Parma galoppa verso est. Come al solito le precipitazioni tendono a esagerare, in quest’Italia da clima tropicale, tanto è vero che l’agenzia per l’ambiente annuncia “Temporali intensi con grandine, in spostamento verso est”.

Le previsioni fino a sabato

Stamattina e nel corso del primo pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio-alte con addensamenti cumuliformi più consistenti associati a rovesci e/o temporali localmente anche intensi. I fenomeni saranno in estensione da ovest verso est e tenderanno ad esaurirsi dal tardo pomeriggio-sera. Di conseguenza le temperature massime sono in diminuzione, comprese tra 31 e 34 gradi in pianura, lievemente inferiori sulla costa. Per domani, venerdì 14 luglio, sono previsti temporanei annuvolamenti in mattinata, che lasceranno posto ad ampi rasserenamenti in pianura. Addensamenti cumuliformi potranno interessare invece i rilievi nel corso della giornata, con possibili, isolati, brevi rovesci. Le temperature tendono ad aumentare: valori minimi tra 22 e 25 gradi, massimi tra 29 e 35 gradi. Sabato 15 luglio, per la gioia dei vacanzieri da weekend, il tempo si rasserenerà, regalando cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione, comprese tra 20 e 22 gradi, e le massime stazionarie tra 30 e 34 gradi.

