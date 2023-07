Caldo estremo, temporali e vento: doppia allerta gialla in Emilia Romagna

Bologna, 12 luglio 2023 – Il caldo estremo non lascia respirare gran parte dell’Italia e l’Emilia Romagna è fra le regioni più in colpite dall’ondata di calore. Ma come se non bastasse sono in arrivo temporali e vento forte. Per il caldo la Protezione civile ha emanato un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 12 luglio, a partire dalle 12. Mentre dalla mezzanotte e per tutta la giornata di giovedì 13 luglio è valida l’allerta gialla per temporali e vento.

Caldo estremo, poi temporali forti e vento: doppia allerta meteo in Emilia Romagna

Caldo: allerta gialla mercoledì 12 luglio

Dalle 12 di oggi, mercoledì 12 luglio, l’allerta gialla è valida in particolare per vento nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Per temperature elevate, invece, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Per la giornata di mercoledì 12 luglio è prevista comunque la persistenza di temperature massime elevate, che potranno raggiungere diffusamente valori di 38°C su tutte le aree di pianura ad esclusione delle aree litoranee dove avremo qualche grado in meno. Temperature elevate anche sulle aree collinari orientali. Dalle ore serali sono anche previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche centro-orientali.

Allerta meteo gialla per temporali forti e vento giovedì 13 luglio

Dalla mezzanotte del 13 luglio l’allerta gialla è stata emanata per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per vento nelle province di Bologna, Ravenna, Forl’ Cesena e Rimini. Per la giornata di giovedì 13 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali e Appennino centro-occidentale. Nella prima parte della giornata sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche centro-orientali.

Previsioni meteo