Ondata di calore a Bologna: bollino rosso per tre giorni consecutivi, ecco quando

Bologna, 12 luglio 2023 - Il perfido Caronte non molla la presa, regalando a Bologna una tripletta di giorni da bollino rosso. L'ondata di calore che ha interessato tutt'Italia insiste sulle due Torri: allerta di livello 3 (ovvero appunto il bollino rosso) sia oggi - insieme ad altre 7 città - che domani 13 luglio, quando Bologna condivide il clima da forno con altre 9 capoluoghi.

Supercaldo a Bologna: si cerca refrigerio nelle fontane

Il fatto è che la cappa di caldo - aggravato dalle "notti tropicali", con il termometro che non scende sotto i 24-26° - non accenna a finire: secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città, il 'bollino rosso' rimarrà appiccicato a Bologna fino a venerdì compreso.

Le temperature effettive per domani 13 luglio potrebbero raggiungere i 37 gradi (fonte www.arpae.it) ma ovviamente la temperatura percepita, aggravata dall'umidità dell'aria, è molto più alta. La bolla di caldo estremo coinvolge anche i comuni limitrofi Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena.

Supercaldo, scatta il piano per i più fragili

L'Azienda Usl di Bologna, così come previsto dal piano per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, attivo dallo scorso 15 maggio per i successivi quattro mesi, ha già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare dell'area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, l'Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, il progetto di sostegno e-Care, che prevede periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi di assistenza a domicilio.

Numero verde gratuito

Il numero verde, gratuito, è 800 562 110 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13. Il servizio risponde alle chiamate dei cittadini per informazioni su come prevenire e mitigare gli effetti delle ondate di calore ma anche per richieste di servizi di assistenza, trasporto e consegne di farmaci, spesa e referti al domicilio.

I pericoli dell’allerta di livello 3

Ricordiamo che l'allerta di livello 3, sottolinea il ministero, è piuttosto pericolosa: indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".