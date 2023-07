Previsioni meteo, dopo il caldo estremo tregua nel weekend: ma da lunedì torna Caronte

Bologna, 19 luglio 2023 - Nella giornata record dei bollini rossi - oggi l'allerta massima è in ben 23 città - con l'Emilia Romagna e le Marche afflitte dal caldo estremo, può recare un po' sollievo guardare al futuro, aspettando la fine della morsa del malefico Caronte che sta rovinando l'estate soprattutto a chi non è ancora in vacanza.

Le regioni del Nord hanno già visto i primi segnali di perturbazione refrigerante (la tromba d'aria di ieri sulle Dolomiti - VIDEO - FOTO) e i più sofferenti non vedono l'ora che arrivi il weekend, visto che a partire da giovedì, progressivamente, l'afa dovrebbe lasciare il posto a temperature più sopportabili. Ma non illudetevi, durerà poco: dopo la tregua del fine settimana, già a partire da lunedì 24 luglio tornerà a mordere l’anticiclone africano.

Il freddo che viene dal Nord

Gli esperti del Meteo.it consigliano di guardare cosa succede alle alte latitudini: "tra Isole Britanniche e Scandinavia, possiamo vedere come siano presenti tutt'ora presenti delle vaste aree di bassa pressione (cicloni) ricolme di aria fresca e instabile di origine Polare", che potrebbero portare il fresco. La previsione è che venerdì 21 luglio un "fronte temporalesco potrebbe impattare sulle regioni del Nord; vista la tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera trasportati in precedenza dall'anticiclone Caronte) e i forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, non escludiamo la possibilità di eventi meteo estremi come forti colpi di vento e grandinate".

Ancora caldo la prossima settimana

Per lunedì 24 luglio i meteorologi di Meteo.it prevedono ancora un caldo eccezionale: "L'espansione sul bacino del Mediterraneo dell'alta pressione di origine sub-tropicale Caronte provocherà una nuova ondata di caldo". Il commento è poco edificante: "Stiamo vivendo un momento storico che ricorda di più le latitudini tropicali/equatoriali che non le classiche estati italiane".

Caldo estremo: quando si può chiedere la cassa integrazione

Con temperature sopra i 35 gradi si può chiedere la cassa integrazione ordinaria. E' quanto si legge nella circolare 139 del 2017 e nel messaggio 1856 del 2017 dell'Inps che chiarisce le linee guida in questi casi. "Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore - scrive l'Istituto nazionale di previdenza sociale -, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione ordinaria". Si possono rilevare "anche le cosiddette temperature percepite" ricavabili, spiega ancora il messaggio, "anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale".

