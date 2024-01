Strana neve: dove e come si forma. Le previsioni meteo (con l’anticiclone Zeus)

Bologna, 31 gennaio 2024 – Questo anticiclone africano che non solo ha fermato le temperature più fredde dell’inverno, ma ha portato anche una folta nebbia in tutta la pianura Padana, è ancora presente in Italia e su buona parte del continente europeo.

Quando persiste l’alta pressione e c’è un forte raffreddamento del suolo l’aria calda si raffredda e si forma la nebbia nella maggior parte dei casi. In questi giorni, però, ha anche nevicano in alcune zone: soprattutto “in Emilia (nel parmense) ma anche sul veronese e sul padovano”, si segnala su ilMeteo.it. Che cada la neve con cielo sereno e in un regime anticiclonico è strano. A cosa è dovuto?

"Noi la chiamiamo neve da nebbia”, spiega il meteorologo Pierluigi Randi. “Può cadere quando nell’aria sono presenti delle impurità (come polveri sottili, pollini, batteri, smog). Si tratta di sostanze solide concentrate nell’atmosfera che si trasformano in piccoli cristalli di ghiaccio o fiocchetti di neve, quando le temperature sono basse. Poi quando raggiungono un peso non sostenibile dalle correnti verticali precipitano al suolo. E così può capitare che nevichi”.

È un fenomeno che alcuni chiamano ‘neve chimica’, termine che in meteorologia non esiste, però rende un po’ l’idea riguardo la sua anormalità. “È una forma di precipitazione frequente con nebbia. Non è un bel segnale, perché accade solo nelle zone dove la concentrazione di inquinanti è molto alta. L’aspetto positivo, però, è che si deposita solo al suolo e non sulle piante”, spiega ancora Randi. “È la precipitazione stessa (pioggia o neve) che trascina verso il suolo le particelle inquinanti: riesce così a pulire l'aria”.

L’inverno in pausa

Visto il perdurare dell’anticiclone, “siamo arrivati al giro di boa di un inverno decisamente sottotono a parte qualche breve parentesi”. Già dal primo weekend di febbraio ci saranno “temperature fino a 15-17 gradi di giorno al Centro-Sud e anche in montagna”.

Una situazione che proseguirà “almeno fino al 10 febbraio, dopodiché potrebbe arrivare una perturbazione atlantica”, chiarisce Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it.

Le previsioni in Emilia Romagna

In regione continuerà a esserci in questi giorni ancora un po’ di nebbia: “Sulla Pianura Padana si presenterà fitta al mattino e in alcuni casi anche persistente, mantenendo così le temperature piuttosto basse e di pochi gradi sopra lo zero”.

Nebbia che insieme allo smog (accumulo di polveri sottili a causa di gas di scarico delle macchine, riscaldamento, industrie) peggiora notevolmente la qualità dell’aria, soprattutto intorno alle grandi aree urbane e non solo dove permarrà la nebbia.

Secondo le previsioni di Arpae Emilia Romagna, a ogni modo i prossimi giorni la mattina sarà freddo con temperature anche sotto lo zero. Persisteranno foschia e nebbia in alcune zone pianeggianti e collinari. Farà poi più caldo durante la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi.

La mappa giorno per giorno