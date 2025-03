OPPO Reno 12 FS 5G in offerta su Amazon: un ottimo mid-range con tanta memoria

Tra le offerte Amazon di oggi c'è spazio anche per OPPO Reno 12 FS 5G. Il mid-range di OPPO è ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 299 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili. Il modello mette a disposizione un comparto tecnico completo, con tanta memoria (12 GB di RAM e 512 GB di storage) e con anche la certificazione di impermeabilità IP64 e la scocca All-Round Armour. Si tratta, quindi, della scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, con supporto al 5G e un design ricco di personalità, grazie anche al sistema di illuminazione posteriore Halo Light.

OPPO Reno 12 FS 5G: un mid-range completo

La scheda tecnica di OPPO Reno 12 FS 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 2.100 nits. Sotto la scocca, invece, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6300, in grado di abbinare buone prestazioni al supporto alla rete 5G. Ci sono anche 12 GB di RAM (espandibile fino a 24 GB con la RAM virtuale) e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il mid-range di OPPO supporta la connettività Dual SIM ed è certificato IP64. Il sistema operativo è Android 15, personalizzato con Color OS.

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 12 FS 5G al prezzo scontato di 299 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è acquistabile qui sotto. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato e solo per alcune colorazioni del mid-range.