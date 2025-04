Set di 3 valigie in super offerta su Amazon, con bagaglio a mano incluso

Con l'arrivo della primavera è il momento giusto per iniziare a organizzare un nuovo viaggio o anche pianificare le vacanze estive. Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla scelta delle valigie. Per aiutare gli utenti in questa scelta delicata, Amazon propone un'ottima offerta dedicata al suo set di valigie rigide composto da tre pezzi con modelli da 55, 68 e 78 centimetri.

Il set in questione è ora acquistabile al prezzo scontato di 127 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Si tratta del minimo storico per questo set. C'è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui sotto e scegliere poi la colorazione desiderata da acquistare.

3 valigie a un prezzo super

Il set di valigie Amazon Basics comprende tre modelli: la piccola da 37,5 x 25,5 x 55 cm (32 l), la media da 45,1 x 28,6 x 68 cm (65 l) e la grande da 52,6 x 32 x 78 cm (105 l). Tutte le valigie hanno quattro ruote girevoli e sono realizzate in un materiale rigido e resistente (un guscio in ABS antigraffio), con la possibilità anche di sfruttare il comodo manico telescopico per maneggiarla con cura.

È presente un organizer interno con tre tasche con cerniera per mettere in ordine, al meglio, i propri bagagli. La versione piccola può andar bene anche come bagaglio a mano in molte compagnie aeree (ma è sempre buona norma controllare di volta in volta le condizioni fissate dalla singola compagnia).

Con l'offerta in corso oggi su Amazon è ora possibile acquistare il set da 3 valigie descritto in precedenza con un prezzo scontato di 127 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. A disposizione degli utenti ci sono svariate colorazioni.