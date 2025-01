Una soluzione completa per la tua scrivania con la docking station di Baseus, tua con un doppio sconto su Amazon

La docking station Spacemate di Baseus è l’accessorio perfetto per chi cerca una soluzione all-in-one per espandere la connettività del proprio laptop (o perché no, del proprio desktop fisso, Mac o Windows che sia). Vanta il supporto a tre monitor aventi risoluzione 4K e refresh rate a 60Hz, consente il trasferimento dei dati ultra veloce e funziona anche per alimentare il portatile senza surriscaldamenti. Può trasformare il tuo laptop in una workstation completa. Disponibile su Amazon a soli 115,32€, grazie al 4% di sconto e al coupon del 25%, è l’accessorio che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare.

Baseus Spacemate: la docking station definitiva per una produttività senza limiti a soli 115,32€

Questa docking station offre ben undici porte. Fra queste troviamo due HDMI e una DP con supporto ai monitor 4K a 60Hz, così potrai avere una configurazione multi-monitor immersiva, ma non solo. Troviamo tre porte USB-A e USB-C a 10 Gbps, ideali per il trasferimento dei file di grandi dimensioni in pochi secondi e poi c’è la classica Ethernet con velocità di 1 Gbps, per una connessione stabile e veloce.

Questa periferica è semplicemente indispensabile per chi lavora con la grafica, con il montaggio dei video o con la produzione musicale.

Con la 100 W Power Delivery (PD), puoi alimentare il tuo laptop e altri dispositivi contemporaneamente e in più sappi che la docking station è compatibile con un’ampia gamma di portatili: Dell, HP, MacBook, Lenovo e Acer e non solo. Praticamente si integra perfettamente con qualsiasi ecosistema di lavoro, rendendola una soluzione versatile e affidabile.

Ha un design con una struttura in alluminio spazzolato per garantire un look elegante e minimal; non di meno, è piccola e non occupa troppo spazio sulla tua scrivania.

La puoi acquistare su Amazon a soli 115,32€, con il 4% di sconto e un coupon del 25%; la Spacemate di Baseus Spacemate è la docking station definitiva che devi acquistare adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione esclusiva.