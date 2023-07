Joe Bastianich con la band a Pavullo (Modena): quando e dove vederlo

Pavullo (Modena), 15 luglio 2023 — Lo chef internazionale (e musicista per passione) Joe Bastianich salirà insieme alla sua band domani sera, domenica 16 luglio, sul palco dello ‘Street food & craft beer festival Pac-vullo’, organizzato dall’associazione ‘Sei di Pavullo Se…’ col patrocinio del Comune. L’appuntamento con il celebre chef, conosciuto per la partecipazione a diverse edizioni di Masterchef, sarà il gran finale della sesta edizione del festival che sta già registrando, in questi giorni, numeri importanti in termini di presenze. Il concerto di ‘Joe Bastianich & La Terza Classe’ inizierà alle 21 e si terrà sul palco allestito nella zona dello stadio Minelli di Pavullo, dove sono presenti decine di truck con cibo di strada e birre artigianali. L’ingresso è gratuito.