A Civitanova Valsa travolta dagli ace . Gialli sgonfi e mai entrati davvero in partita

Sommersa dagli ace e dai muri di Civitanova, Modena torna a casa dalla trasferta marchigiana con mille dubbi in più rispetto a quando era partita. Dubbi sulla propria effettiva forza, dubbi su chi debba giocare, vista la girandola di cambi soprattutto in posto quattro, dubbi anche di classifica se è vero che Cisterna e Monza sono in ripresa, con un match, quello di domenica contro Padova, che diventa determinante per la posizione in vista della Coppa Italia.

Se c’è un frammento di partita che può essere preso a esempio per spiegare cosa sia stata Lube-Valsa Group, sono i cinque minuti dal 19-19 del terzo set fino al 25-20 finale. Un parziale di 6-1 con due ace e un rigore per i padroni di casa, immediatamente dopo che la Valsa Group era riuscita ad agguantare i suoi avversari in maniera quasi casuale. Anziché galvanizzarsi per una situazione di punteggio impensabile per quello che si era visto sin lì, la formazione gialloblù si è sgonfiata completamente, inerme di fronte alle bordate degli avversari. Avversari che tra battuta e muro hanno ottenuto ben 25 punti, contro i soli 2 di De Cecco e soci che, anziché pensare alle critiche, dovranno chiudersi a riccio per capire bene cosa sia cambiato, sembra quasi improvvisamente, da quel 20-19 del terzo set con Cisterna di domenica scorsa. All’Eurosuole Forum Modena non è mai riuscita a reggere il confronto contro un’avversaria coraggiosa, in palla, spavalda anche dopo alcuni errori grossolani. Tutto ciò che non è stata la Valsa Group, impaurita, timida, mai cattiva non solo in ricezione ma nemmeno in attacco o in copertura.

LA PARTITA. Giuliani torna a buttare nella mischia Gutierrrez, pronti via e Nikolov martella in battuta su Federici prima e su Rinaldi poi: 8-2. Ace anche per Podrascanin (10-3), sul 16-8 sono già dentro sia Massari che Davyskiba, ma in battuta la Lube dilaga ancora con Chinenyeze fino al 18-8. Entra anche Khanzadeh, ancora rigore ed ace, la Lube chiude 25-11 con 7 ace (più 4 rigori) e 5 muri all’attivo.

Nel secondo Giuliani riparte con un Rinaldi sostituito troppo in fretta nel primo set e con Davyskiba, ma la musica sembra la stessa: immediato 5-1 sulla P1 Valsa Group e poi 10-4 con Lagumdzija dominante che mette a segno tre ace. Modena recupera fino al -3 dal 18-12 al 18-15, ha la palla del -2 ma si torna a perdere subito, sotterrata da Lagumdzija e Bottolo fino al 25-17. Ancora doppio ace di Lagumdzija in apertura di terzo per il 4-1, Modena recupera fino al -1, poi invasione di Buchegger e ancora ace di Lagumdzija (11-8). Rientra Massari per Rinaldi, la Valsa Group prova di nuovo a tornare a -1 ma ancora Buchegger sbaglia il pareggio. Un punto discusso regala il nuovo -1 ai gialloblù (18-17) e finalmente pareggia Sanguinetti a quota 19. Finisce lì: doppio ace di Nikolov (22-19) poi Bottolo fa il 23-19 e il 25-20.

Alessandro Trebbi