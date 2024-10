"Abbiamo regalato un tempo"

La terza sconfitta esterna di fila lascia molto amaro in bocca a mister Cristian Serpini, che non si capacita dei primi 45’ del suo Carpi. "Abbiamo fatto un brutto primo tempo e loro un ottimo primo tempo – le sue parole – e quando ci sono queste disparità nelle prestazioni è difficile capire i meriti e i demeriti. Però il calcio è strano, nel primo tempo la Pianese meritava di segnare, nella ripresa invece penso che a conti fatti, guardando anche le occasioni, non meritassimo di perdere. Però abbiamo fatto purtroppo male per 45’, anche Mandelli ha giocato 20’ in cui non stava bene prima di chiedere il campo e questo forse un po’ ci ha condizionato". Serpini individua i motivi della prova sottotono. "E’ semplice – prosegue - loro ci sono stati superiori in tutti i duelli, invece dopo il gol, ma questo è grave, sembravamo degli altri. Abbiamo iniziato a dominare il campo e creare occasioni che potevano portarci al pari, ma non si può regalare un tempo. Non ci possiamo permettere di fare queste prestazioni, siamo fra quelle squadre che devono lottare coi denti, gli altri hanno giocate singole, noi invece se non siamo al top di squadra non portiamo a casa il risultato. Siamo arrabbiati, ora lavoreremo per migliorare".

d.s.